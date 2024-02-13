"ولا تحت أي ظرف".. ماسك يحسم مصير آمال يعلقها الغرب على "انكسار بوتين"

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتعرض في أية حالة للانكسار في النزاع بأوكرانيا، وانتقد رغبة الغرب الساعية إلى الإطاحة ببوتين من منصبه كرئيس.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" تصريحات ماسك خلال محادثة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري.

وفي السياق ذاته، انتقد ماسك خلال نقاش في منتدى "سبيس إكس"، رغبة الغرب في الإطاحة ببوتين من منصب الرئاسة.

وكانت موسكو قد أكدت مرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول حلف الناتو، مبينة أنها لن تغض الطرف عن أي إجراءات قد تشكل خطرا على مصالحها.

ولفتت أيضا إلى أنها تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.

وقد أكد بوتين أن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع حلف الناتو، ولكن إذا أراد أحد ذلك فإن موسكو مستعدة لمواجهة ذلك.

المصدر: نوفوستي