بوتين: لا يمكن إرسال القوات الروسية إلى بولندا إلا في حال هجومها على روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن ترسل قواتها المسلحة إلى بولندا إلا في حال هجوم بولندا على روسيا.

وقال بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، نشرت فجر الجمعة: "في حال واحدة فقط: إذا كان هناك هجوم على روسيا من قبل بولندا".

إقرأ المزيد

وتابع: "لماذ؟ لأنه لا توجد لدينا أي مصالح في بولندا ولا في لاتفيا أو في أي مكان آخر. ماذا نعمل بها؟ لا توجد لدينا أي مصالح. وهناك تهديدات فقط".

وجاء ذلك ردا على سؤال الصحفي حول ما إذا كان بإمكان بوتين تصور سيناريو لإرسال القوات الروسية إلى بولندا.

المصدر: نوفوستي