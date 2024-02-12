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أسلوب جديد للتهريب.. إسبانيا تضبط 8 أطنان كوكايين بعملية كبرى (صور)

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أسلوب جديد للتهريب.. إسبانيا تضبط 8 أطنان كوكايين بعملية كبرى (صور)
Legion-Media
إسبانيا تضبط 8 أطنان كوكايين بعملية كبرى
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أعلنت الجمارك الإسبانية الاثنين ضبط 8 أطنان من الكوكايين في ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) جنوب البلاد، في شحنة مخبأة داخل حاوية آتية من أمريكا اللاتينية.

وذكرت الجمارك أن المخدرات كانت مخبأة داخل هيكل معدني مصنوع من سبيكة خاصة بهدف التحايل على الماسحات الضوئية المستخدمة لدى السلطات بحيث لا يظهر في الصورة خلال المسح سوى شكل المنتج الموضح على قسيمة الشحن، وهو مولّد كهرباء.

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وقالت سلطات الجمارك إنها لم تواجه أسلوبا مماثلا في التهريب من قبل.

وعلى الرغم من الأسلوب التحايلي هذا، كشف جهاز المسح الضوئي "كمية كبيرة من البضائع" تشغل تقريبا كل مساحة الهيكل المعدني الموجود في الحاوية تبين أنها "كوكايين عالي النقاوة" بوزن إجمالي يبلغ 8 أطنان.

وأكد البيان أن هذه المصادرة "تُعدّ من بين أكبر العمليات التي تمت في إسبانيا في السنوات الأخيرة".

وأوضحت الجمارك أن الحاوية جاءت من سورينام بأمريكا اللاتينية وتوقفت في بنما قبل أن تصل إلى إسبانيا.

وأوقفت السلطات الشخص الذي كان من المفترض أن يتسلم المخدرات في إسبانيا.

أسلوب جديد للتهريب.. إسبانيا تضبط 8 أطنان كوكايين بعملية كبرى (صور)
أسلوب جديد للتهريب.. إسبانيا تضبط 8 أطنان كوكايين بعملية كبرى (صور)

المصدر: أ ف ب

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