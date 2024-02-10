إسبانيا.. اعتقال 5 مهربين خلال مطاردة لتجار مخدرات ومقتل ضابطين

اعتقل الحرس المدني الإسباني اليوم السبت 5 أشخاص عقب اصطدام قارب لتجار المخدرات بسفينة دورية، ما أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين خلال المطاردة.

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ووفقا لوكالة "فرانس برس" اعتقل الحرس المدني 3 أشخاص كانوا على متن القارب بعد الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي في ميناء باربات الجنوبي بالقرب من قادس، وأسفر عن إصابة ضابطين آخرين.

كما اعتقل الحرس شخصين آخرين كانا يسافران بسيارة بغية اصطحاب ركاب القارب، وبحسب الحرس فإن أحد الضابطين المصابين لا يزال في المستشفى لكنه تجاوز مرحلة الخطر.

وزار وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، مكان الحادث ووصف ما جرى بأنه "اغتيال"، متعهدا بعدم إفلات المجرمين من العقاب ضمن الجهود المبذولة لوقف تهريب المخدرات.

وأعرب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في منشور على منصة "إكس عن "أسفه الشديد لسقوط ضحايا جراء العملية"، بينما قالت العائلة المالكة في البلاد إنها "تشعر بحزن عميق".

وشهد البحر قبالة قادس عدة مواجهات ومصادرة الجمارك والشرطة لكميات كبيرة من المخدرات، حيث تعد إسبانيا نقطة عبور رئيسية للمخدرات الآتية إلى أوروبا من شمال إفريقيا.

المصدر: أ ف ب