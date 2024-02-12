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الجيش الإسرائيلي يتهم صحافيا في "الجزيرة" بأنه قائد جناح عسكري في "حماس"

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الجيش الإسرائيلي يتهم صحافيا في
الصحافي الفلسطيني محمد وشاح
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اتهم الجيش الإسرائيلي صحافيا فلسطينيا يعمل في قناة "الجزيرة" بأنه قائد في الجناح العسكري لحركة "حماس"، قائلا إنه عثر على وثائق وصور في القطاع تؤكد صحة هذه الاتهامات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إنه "خلال نشاط لقواتنا قبل عدة أسابيع داخل أحد معسكرات حماس في شمال قطاع غزة تم ضبط كمبيوتر متحرك يعود إلى المدعو محمد سمير محمد وشاح من مواليد 1986 من البريج حيث يتضح من المستندات إنه قائد بارز في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجناح العسكري لحماس".

وأشار إلى أنه "في نهاية عام 2022 انتقل وشاح للعمل في مجال البحث والتطوير في القوة الجوية لحماس"، مضيفا: "التحقيق الاستخباري الذي أجري للحاسوب يكشف صورا تربط محمد وشاح بنشاطات داخل حماس".

وكان الجيش الإسرائيلي اتهم في وقت سابق صحفيين آخرين من قناة "الجزيرة" قتلا في غارة جوية إسرائيلية في رفح بأنهما عضوان في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهما حمزة دحدوح، نجل مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، محرر فيديو لوكالة "فرانس برس" والذي كان يعمل أيضا في القناة.

المصدر: RT 

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