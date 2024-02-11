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فنزويلا تدافع عن التعزيز العسكري وتتهم غويانا المجاورة بمنح عقود نفط غير قانونية

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فنزويلا تدافع عن التعزيز العسكري وتتهم غويانا المجاورة بمنح عقود نفط غير قانونية
AP
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اتهمت فنزويلا يوم الأحد، غويانا المجاورة بمنح امتيازات غير قانونية للتنقيب عن النفط في أراضي متنازع عليها بين البلدين، موضحة أنها ستحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراءات دبلوماسية ضرورية.

وجاءت التعليقات يوم الأحد بعد أن قالت غويانا يوم السبت إن "لديها صورا عبر الأقمار الصناعية تظهر تحركات عسكرية فنزويلية بالقرب من الحدود الشرقية للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مع غويانا".

ولم ينكر بيان فنزويلا تصريحات غويانا بتعزيز الجيش والبنية التحتية. بدلا من ذلك، قالت الحكومة إن "من حقها تعزيز قواتها الحدودية".

وذكرت فنزويلا أن غويانا منحت "امتيازات نفطية غير قانونية في منطقة بحرية فنزويلية".

وقالت شركة النفط العملاقة "إكسون موبيل" إنها "ستواصل زيادة الإنتاج في الحقول البحرية قبالة غويانا على الرغم من تصاعد النزاع الإقليمي".

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ويتنازع الجانبان على الخطوط الحدودية منذ عقود، حيث تطالب فنزويلا بمنطقة إيسيكويبو.

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المصدر: "أ ب"

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