فنزويلا وغويانا تعلنان استعدادهما لمزيد من الحوار بشأن النزاع الإقليمي

أكد وزيرا خارجية فنزويلا وغويانا خلال اجتماعهما في العاصمة البرازيلية استعدادهما للحوار لحل النزاع الإقليمي بين الدولتين.

وقال هيو تود وزير خارجية غويانا: "نؤكد للجانب الفنزويلي أن غويانا تؤكد عزمها على حل قضية المطالبات الإقليمية لفنزويلا سلميا".

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بدوره، أشار وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو إلى أن "فنزويلا وحكومة نيكولاس مادورو مستعدتان للبحث عن طرق بديلة تسمح لنا بالتوصل إلى حل مقبول للطرفين. المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لإيجاد حل سلمي ومتناغم للمنطقة المتنازع عليها في غويانا-إيسيكويبو. لقد أكدنا على أهمية منع القوى الأجنبية من التدخل في النزاع وضرورة دراسة موقف غويانا وتصرفاتها فيما يتعلق بالمنطقة البحرية غير المقسمة لضمان الامتثال للشروط المتفق عليها منذ عقود بين بلدينا".

كما أشار الوزير الفنزويلي إلى أنه سعيد بنتائج المفاوضات مع زميله من غويانا و"يتوقع الكثير من المناقشات في المستقبل".

ووفقا لقناة Venezolana de Televisión التلفزيونية، أنشأت سلطات فنزويلا وغويانا أيضا لجنة مختلطة رفيعة المستوى لحل قضايا النزاع الإقليمي.

وذكرت القناة، أن اجتماع وزيري خارجية غويانا وفنزويلا تم في مبنى وزارة الخارجية البرازيلية بمبادرة ووساطة وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.

المصدر: تاس