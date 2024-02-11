علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بسخرية على ردود فعل المستشار الألماني ورئيس وزراء بريطانيا على مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون

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وبعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن المستشار الألماني أولاف شولتس شاهد مقابلة كارلسون مع بوتين، ووصفها بـ"المثيرة للضحك"، متهما بوتين بـ"الكذب"، قالت زاخاروفا في تعليق لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا": "لقد عصى شولتس الأوامر الأمريكية بعدم مشاهدة المقابلة"، وأضافت: "إذا أكثر من مخالفة تعليمات البيت الأبيض، فربما سيخرج ألمانيا من الأزمة".

أما بخصوص رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي اعتبر حديث بوتين عن أسباب العملية العسكرية في أوكرانيا "سخيفا"، فقد قالت زاخاروفا: "رؤساء وزراء بريطانيا في السنوات الأخيرة هم أشخاص ضعفاء الإرادة. لم ينفذوا إرادة شعب بريطانيا أو حتى إرادتهم الشخصية، بل كانوا يرقصون بكل خضوع مع واشنطن وهي تجرهم نحو غرفة النوم، وسامحوني (على هذا التعبير)".

المصدر: "كومسومولسكايا برافدا"