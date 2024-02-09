بعد بث مقابلة كارلسون.. البيت الأبيض يطلب من الأمريكيين عدم الإنصات للرئيس الروسي

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي إن "البيت الأبيض على يقين بأنه لا يمكن إقناع الأمريكيين" لكنه يطلب منهم عدم الإنصات إلى ما يقوله الرئيس الروسي بوتين.

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وأضاف كيربي: أعتقد أن مقابلة واحدة لن تقنع الأمريكيين، وكل من يشاهد هذه المقابلة يجب أن يتذكر أنه يستمع إلى بوتين، كلامه لا يمكن اعتباره كحقيقة مطلقة".

وجاءت تصريحات كيربي ردا على المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون.

وحققت المقابلة التي أجراها الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 86 مليون مشاهدة بعد يوم من نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي X.

ووفقا للصحفي الأمريكي، حاول البيت الأبيض، مرتين تعطيل المقابلة. ولكن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير نفت ذلك، ووصفت تصريح كارلسون بأنه غير صحيح.

المصدر: RT

كل من يشاهد هذه المقابلة يجب أن يتذكر أنه يستمع إلى بوتين. كلامه لا يمكن اعتباره كحقيقة مطلقة|_ كيربي