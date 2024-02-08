البيت الأبيض: مقابلة كارلسون لن تقلل من الدعم الأمريكي لأوكرانيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون لن تؤثر على الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وأوضح كيربي: "قيادة مجلس النواب تؤيد بقوة دعم أوكرانيا، بغض النظر عن مدى تأثير المقابلة التلفزيونية عليهم".

وأضاف: "هناك دعم قوي من الحزبين لأوكرانيا في الولايات المتحدة".

هذا ونشر تاكر كارلسون يوم الخميس، في حسابه على أحد موقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. فيما قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن الادعاءات المتعلقة بحصول الصحفي تاكر كارلسون على أجر مقابل إجراء مقابلة مع الرئيس فلاديمير بوتين، لا أساس لها من الصحة ومحض هراء.

وأصبح تاكر كارلسون أشهر الإعلاميين في المشهد السياسي الأمريكي والروسي بعد نشره مقطع فيديو يعلن فيه عن وصوله موسكو لإجراء حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأوضح كارلسون أن المقابلة أجريت لأن "الشعب الأمريكي لا يعلم على الإطلاق ما يحدث في روسيا وأوكرانيا".

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كما صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، أن المجتمع الأمريكي كان بحاجة للمقابلة من أجل معرفة الحقيقة.

المصدر: RT