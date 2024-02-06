البيت الأبيض ينفي منع تاكر كارلسون من إجراء مقابلة مع بوتين

نفى البيت الأبيض صحة تصريحات الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بأن الإدارة الأمريكية كانت تحاول منعه من إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض يسعى لمنع كارلسون من إجراء المقابلة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لا، على الأطلاق".

وكان كارلسون قد زعم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حاولت منعه من إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتين، الأولى قبل 3 سنوات والثانية الآن.

وقد وصل كارلسون إلى موسكو الأسبوع الماضي، وأعلن في مقطع فيديو تم نشره يوم الثلاثاء أنه يعتزم إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي.

المصدر: نوفوستي