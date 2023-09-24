تاكر كارلسون: الحكومة الأمريكية منعتني من إجراء مقابلة مع بوتين

أكد الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، في مقابلة مع مجلة Die Weltwoche السويسرية أن الحكومة الأمريكية منعته من إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كارلسون إن النزاع في أوكرانيا "هو صراع نووي محتمل بين القوى العظمى. أليس من حقنا أن نعرف الحقيقة؟ لا! ممنوع علينا! هل تعلمون أنني حاولت إجراء مقابلة مع فلاديمير بوتين، وأوقفتني الحكومة الأمريكية. فكروا في هذا الأمر".

إقرأ المزيد

وتساءل: "لا ينبغي علينا سماع صوت بوتين؟ لماذا؟ لم يصوت أحد على هذه المسألة".

وأكد أن وسائل الإعلام، باعتبارها السلطة الرابعة، تعاني من مشكلة ثقة خطيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يعتبر نصف الأمريكيين أن وسائل الإعلام تحاول عمدا التضليل والكذب ونشر الدعاية.

وأعلنت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان في وقت سابق، أن كارلسون، طلب إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأفاد الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل بأنه "تم فصل كارلسون من قناة "فوكس نيوز" بسبب مواقفه من أزمة أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي".

المصدر: RT