سيمونيان: الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون يجدد طلبه إجراء مقابلة مع بوتين

أعلنت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان، أن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، طلب إجراء مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقالت سيمونيان: "تاكر شخص ممتاز، وهو، بالمناسبة، يطلب كثيرا إجراء مقابلة مع فلاديمير بوتين. إذا سمع شخص ما هذا الأمر ونقله إلى الرئيس، فسيكون ذلك رائعا".

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وأعلنت قناة "فوكس نيوز" في 24 أبريل الماضي عن رحيل كارلسون، مشيرة إلى أن هذا القرار كان "متبادلا". وفقا لما صرحت به.

وأفاد الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل بأنه "تم فصل كارلسون من قناة "فوكس نيوز" بسبب مواقفه من أزمة أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي".

المصدر: RT