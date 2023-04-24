مقدم البرامج الشهير تاكر كارلسون ينفصل عن قناة "فوكس نيوز" الأمريكية

اتفقت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ومقدم البرامج الشهير تاكر كارلسون، على انفصال الأخير عن الشبكة.

ووجهت الشبكة الشكر لكارلسون على خدمته مقدما للبرامج ومعلقا بارعا.

وذكرت في بيانها أن آخر حلقات برنامج كارلسون كانت يوم الجمعة 21 أبريل.

وستبث قناة "فوكس نيوز" البرنامج الليلة في تمام الساعة 8 مساء بالتوقيت الشرقي اعتبارا من هذا المساء بشكل مؤقت ويقدمه مقدمون بالتناوب حتى يتم تسمية مقدم جديد للبرنامج.

If the Democratic Party is allowed to take out the presidential front runner — the main threat to their power — with a bogus criminal case, we’re done. That precedent will live forever. Voters will never determine the outcome of another election. pic.twitter.com/zygwABZZSd — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 21, 2023

وتراجعت أسهم الشركة الأم "فوكس نيوز" يوم الاثنين بعد أن أعلنت انفصال تاكر كارلسون عن الشبكة، بعد أقل من أسبوع من موافقة الشركة على دفع 787.5 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير من Dominion Voting Systems بعد أن تحدثت شخصيات "فوكس نيوز" بمن فيها كارلسون، عن تزوير في انتخابات 2020.

وتراجعت أسهم شركة Fox Corporation من الفئة A بنسبة 5.6% في 30 دقيقة بعد أن أعلن جناحها الإخباري أنها وافقت على الانفصال عن كارلسون.

وأدى ذلك إلى محو 700 مليون دولار من القيمة السوقية للشركة التي يقودها روبرت مردوخ.

المصدر: RT + وكالات