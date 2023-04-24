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مقدم البرامج الشهير تاكر كارلسون ينفصل عن قناة "فوكس نيوز" الأمريكية

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مقدم البرامج الشهير تاكر كارلسون ينفصل عن قناة
AP
مقدم البرامج الشهير تاكر كارلسون
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اتفقت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ومقدم البرامج الشهير تاكر كارلسون، على انفصال الأخير عن الشبكة.

ووجهت الشبكة الشكر لكارلسون على خدمته مقدما للبرامج ومعلقا بارعا.

وذكرت في بيانها أن آخر حلقات برنامج كارلسون كانت يوم الجمعة 21 أبريل.

وستبث قناة "فوكس نيوز" البرنامج الليلة في تمام الساعة 8 مساء بالتوقيت الشرقي اعتبارا من هذا المساء بشكل مؤقت ويقدمه مقدمون بالتناوب حتى يتم تسمية مقدم جديد للبرنامج.

وتراجعت أسهم الشركة الأم "فوكس نيوز" يوم الاثنين بعد أن أعلنت انفصال تاكر كارلسون عن الشبكة، بعد أقل من أسبوع من موافقة الشركة على دفع 787.5 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير من Dominion Voting Systems بعد أن تحدثت شخصيات "فوكس نيوز" بمن فيها كارلسون، عن تزوير في انتخابات 2020.

وتراجعت أسهم شركة Fox Corporation من الفئة A بنسبة 5.6% في 30 دقيقة بعد أن أعلن جناحها الإخباري أنها وافقت على الانفصال عن كارلسون.

وأدى ذلك إلى محو 700 مليون دولار من القيمة السوقية للشركة التي يقودها روبرت مردوخ.

المصدر: RT + وكالات

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