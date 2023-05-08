صحفي أمريكي يكشف سبب "طرد" مقدم برامج "فوكس نيوز" تاكر كارلسون

"تم فصل مقدم البرامج الأمريكي تاكر كارلسون من قناة "فوكس نيوز" بسبب مواقفه من أزمة أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي"، حسبما أفاد صحفي أمريكي آخر هو جاكسون هينكل.

وكتب هينكل عبر "تويتر": "لقد تلقيت تأكيدا من مصدر موثوق بأن إقالة تاكر كارلسون كانت بسبب تقاريره الجريئة عن جنون كل ما يتعلق بأوكرانيا وزيلينسكي".

وكتأكيد إضافي لكلامه، أشار هينكل إلى تقارير إعلامية أفادت بأن روبرت مردوخ، مالك قناة "فوكس نيوز"، انزعج من موقف كارلسون من أوكرانيا وتحدث مع زيلينسكي قبل طرد مقدم البرامج من القناة.

I have received confirmation from an indisputable source that Tucker Carlson’s firing was due to his fearless reporting on the insanity of all things Ukraine & Zelensky.



Further confirming this headline: https://t.co/myjfNDNbbI — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) May 7, 2023

وحسب التقارير، فقد أجرى مردوخ، الرئيس التنفيذي لشركة News Corp البالغ من العمر 92 عاما، مكالمة "غير معلن عنها" مع زيلينسكي في وقت سابق من هذا الربيع، ناقشا فيها النزاع الأوكراني والذكرى السنوية الأولى لمصرع صحفيين اثنين من "فوكس نيوز" في أوكرانيا في مارس الماضي.

إقرأ المزيد

كما ذكرت التقارير، أن لاكلان، نجل مردوخ، الرئيس التنفيذي لشركة "فوكس نيوز"، أجرى مكالمة منفصلة مع زيلينسكي في 15 مارس.

وبينما ذكرت التقارير أن زيلينسكي لم يتحدث على ما يبدو عن كارلسون أثناء هذه المكالمات، سبق أن أعرب كبار المسؤولين الأوكرانيين للمسؤولين التنفيذيين في "فوكس نيوز" عن اعتراضهم على تغطية كارلسون لأحداث أوكرانيا.

وأعلنت قناة "فوكس نيوز" في 24 أبريل الماضي عن رحيل كارلسون، مشيرة إلى أن هذا القرار كان "متبادلا".

المصدر: "نوفوستي"