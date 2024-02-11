اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع منح أوكرانيا الوسائل الكافية لهزيمة روسيا.

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جاء هذا التصريح خلال محادثة مع المستشار النمساوي السابق فولفغانغ شوسيل نشرت في صحيفة "دي بريس" مقتطفات منها اليوم الأحد.

وبعد أن قال شوسيل إن أوكرانيا ستخسر إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي الأسلحة والأموال والخدمات اللوجستية اللازمة، رد عليه أوربان: "نحن لسنا قادرين على القيام بذلك. فالمال يمثل مشكلة حقيقية. والناس في أوروبا غير راضين عن حقيقة أن حكوماتهم تساعد أوكرانيا ماليا بشكل متزايد. ولا يمكننا أن نوفر لها الموارد المالية التي تسمح لها بتحقيق النصر عسكريا".

فضلا عن ذلك، لم يستبعد أوربان أن تفقد كييف المزيد من الأراضي وتخسر ​​في النزاع.

وسبق أن صرح أوربان أن الوقت يصب في صالح روسيا في هذا الصراع وأن ميزان القوى لن يتغير لصالح كييف.

المصدر: "نوفوستي"