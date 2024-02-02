أوربان: الوقت في صالح روسيا وميزان القوى لن ينقلب لصالح أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن الوقت في صالح روسيا وليس أوكرانيا وأن ميزان القوى لن ينقلب لصالح كييف، فيما الغرب يفكر بشكل مغاير لذلك.

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وقال أوربان عبر راديو Kossuth: "تأمل هنغاريا بحلول السلام، وكنا نرسل الأموال من أجل السلام وما إلى ذلك. لكن هذا كان مستحيلا لأن الغرب لا يزال يعتقد أن الوقت في صالحنا، وكلما طال أمد الحرب تحسن الوضع العسكري بالنسبة لأوكرانيا. أظن أن العكس هو الصحيح، فالوقت في صالح الروس، وكلما طال أمد الحرب، زاد عدد القتلى، ولن يتغير ميزان القوى لصالح أوكرانيا. لماذا إذا نستمر في الحرب؟".

وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين قد اتفقوا خلال قمتهم في بروكسل أمس الخميس على تخصيص 50 مليار يورو من المساعدات المالية لأوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة من المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون يورو، و5 مليارات من "صندوق السلام الأوروبي" للدعم العسكري لعام 2024، وحزمة أوسع بقيمة 20 مليار يورو للمساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات.

المصدر: نوفوستي