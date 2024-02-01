بدلا من "القهوة".. الاتحاد الأوروبي يشهر "العصا" في وجه أوربان

قال مصدر مطلع على سير المفاوضات في الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء حصلت من رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان "بالعصا وليس بالجزرة"على الموافقة على المساعدات الأوكرانية.

وقد اتفق جميع زعماء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين في قمة عقدت في بروكسل اليوم الخميس على تخصيص 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة من المساعدات العسكرية بقيمة 500 مليون يورو، و5 مليارات من "صندوق السلام الأوروبي" للدعم العسكري لعام 2024، وحزمة أوسع بقيمة 20 مليار يورو للمساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، وكذلك 50 مليار يورو مساعدة كلية للفترة من 2024-2027.

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وبينما نجحت أوروبا في المرة السابقة، منتصف ديسمبر الماضي، في "دعوة أوربان لتناول القهوة خارج قاعة التصويت"، من أجل الحصول على إجماع لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، مقابل الإفراج عن 10.2 مليار يورو من أموال الاتحاد المخصصة لهنغاريا، يقول المصدر إن أوربان سيحاول "المساومة مرة أخرى على شيء ما لنفسه أو لصالح هنغاريا وبعض الاستثناءات من القواعد العامة، أو التيسير المالي والاقتصادي"، لكن الجميع، والحديث للمصدر، "سئم من هذا لفترة طويلة، وأدرك أن أوربان لن يتوقف عن رغباته، وأوكرانيا لا تهمه على الإطلاق، لذلك قرر الاتحاد إجراء المفاوضات بقسوة".

ووفقا للمصدر، فبدلا من المقترحات التي كان من المفترض أن "تتملق لرئيس الوزراء الهنغاري"، ترددت "وعود تقترب من التهديدات" بحرمانه من الأفضليات التي كانت لا تزال سارية، بل وتشديد عدد من النقاط في اللائحة العامة التي لن تكون لصالح هنغاريا.

وخلص المصدر إلى أن "الجميع كان مصمما للغاية، لكنهم في النهاية تمكنوا من التأثير على أوربان ليس بالجزرة، وإنما بالعصا".

إلا أن المصدر، في الوقت نفسه، لم يحدد الإجراءات التي هدد القادة الأوروبيون باتخاذها ضد أوربان، مشيرا إلى سرية المفاوضات.

المصدر: نوفوستي