 
مباشر

موسكو: غياب تام للاتصالات السياسية مع باريس ومنفتحون على النقاش حول أوكرانيا وغيرها

أخبار العالم

موسكو: غياب تام للاتصالات السياسية مع باريس ومنفتحون على النقاش حول أوكرانيا وغيرها
مبنى وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyhk

أكد مدير القسم الأوروبي الأول في الخارجية الروسية أرتيوم ستودينيكوف الغياب التام للاتصالات السياسية مع باريس، مشيرا إلى انفتاح موسكو على مثل هذه الاتصالات ومناقشة أزمة أوكرانيا.

وردا على سؤال "نوفوستي" حول ما إذا كان من المتوقع أن تتحسن العلاقات مع باريس وسط التعديلات الحكومية الأخيرة، قال ستودينيكوف: "ليس لدينا أي أوهام بهذا الشأن".

إقرأ المزيد
خبير فرنسي: يشير إلى نقطة مهمة في مقابلة بوتين الأخيرة  
خبير فرنسي: يشير إلى نقطة مهمة في مقابلة بوتين الأخيرة  

وأضاف: "الأمر هنا لا يتعلق بالأشخاص، بل بالمسار الاستراتيجي غير الودي تجاه بلادنا، والذي تنتهجه باريس الرسمية حاليا".

وأردف قائلا: "إن الخطوات الأولى والتصريحات لرئيس الحكومة الجديد ووزير الخارجية (الفرنسي) تؤكد أن هذا المسار لا يزال على حاله، بل ويزداد صعوبة. وأعني أيضا زيادة إمدادات الأسلحة الفتاكة والمعدات العسكرية إلى النظام الأوكراني والتحضير لنوع من الاتفاق الثنائي مع كييف بشأن الضمانات الأمنية، وتطوير عقوبات جديدة ضد روسيا".

ولفت ستودينيكوف إلى أنه "لا أعرف مدى ملاءمة الحديث في الظروف الحالية عن إقامة اتصالات مع فرنسا، وهي مشارك نشط في الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد بلادنا".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى تعزيز دفاعات الاتحاد الأوروبي على خلفية
وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى تعزيز دفاعات الاتحاد الأوروبي على خلفية "التهديد الروسي"

وبين في الوقت نفسه أنه "خلال تاريخها الغني والمتناقض أحيانا، مرت العلاقات الروسية الفرنسية بأصعب الاختبارات، وحتى في المنعطفات الحادة للحرب الباردة، استمر الحوار السياسي المكثف والبناء بين موسكو وباريس".

وأكد الدبلوماسي الروسي انفتاح موسكو على مناقشة الأزمة الأوكرانية وأي مشاكل دولية ملحة أخرى.

وقال: "ذلك يعتمد بالطبع على احترام مصالحنا الأساسية في مجال الأمن والاعتراف بالحقائق السياسية والقانونية الجديدة التي ظهرت نتيجة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟