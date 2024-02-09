الخارجية الصينية: الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية

قالت وزارة الخارجية الصينية لوكالة "نوفوستي" إن الحوار والمفاوضات هما السبيل الحقيقي الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك تعقيبا على مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، والتي أعرب فيها عن رغبته في التوصل إلى حل للوضع في أوكرانيا من خلال المفاوضات. وتابع الرئيس الروسي أن أوكرانيا قررت رفض المفاوضات مع روسيا بناء على تعليمات واشنطن، وعلى الولايات المتحدة أن تصحح هذا الخطأ.

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وتابعت الخارجية الصينية للوكالة: "إن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح. فالحوار والمفاوضات هما السبيل الحقيقي الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية"، مشيرة إلى أنها تأمل أن تبذل جميع الأطراف "جهودا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وتنفيذ وقف لإطلاق النار، والأعمال العدائية في أقرب وقت ممكن، والمساهمة كذلك بشكل مشترك في تخفيف الوضع".

وأكدت الخارجية الصينية على أن الصين على اتصال بجميع الأطراف المعنية منذ بداية تصاعد الأزمة، وتابعت: "سنواصل العمل مع المجتمع الدولي للعب دور بناء في تعزيز الحل السياسي للأزمة، ونحن نرحب وندعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام".

المصدر: نوفوستي