خبير فرنسي: يشير إلى نقطة مهمة في مقابلة بوتين الأخيرة  

قال جان روبرت رافيو الأستاذ في قسم الدراسات الروسية بجامعة Paris Nanterre، إنه تم تصميم مقابلة الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس فلاديمير بوتين بشكل جيد للغاية.

وأشار الخبير في حديث لقناة TV5 Monde، إلى أن ترتيب مقابلة مقابلة الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس فلاديمير بوتين تم بشكل يجعل الجمهور الغربي يفهمها جيدا.

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وأضاف: "تمت معايرة المقابلة بشكل جيد للغاية، خصيصا للجمهور الخارجي. وتم تنظيمها بطريقة تقدم العديد من الاقتباسات الصغيرة، والتي أعتقد أنها ستلتقطها الآن مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام".

وأشار الخبير السياسي الفرنسي، إلى أنه سيكون لكلمات الرئيس بوتين التأثير الأكبر في الوقت الحالي، حيث تدور مواجهة شرسة في الولايات المتحدة حول موضوع تقديم المساعدة المالية لنظام كييف.

وقال رافيو: "من وجهة نظر بوتين، الآن بالضبط حلت اللحظة التي ربما يكون من الضروري فيها اللجوء إلى المجتمع الأمريكي من أجل القيام ببعض المحاولات لشرح الموقف الروسي في إطار الصراع في أوكرانيا".

يشار إلى أن الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، قام بنشر مقابلة مع الرئيس بوتين على موقعه الإلكتروني مساء الجمعة بتوقيت موسكو، ثم نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ويوتيوب. ومنذ نشره، حصل الفيديو على أكثر من 170 مليون مشاهدة على X وعلى أكثر من 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب. وظهرت المقابلة أيضا على موقع الكرملين في الإنترنت.

المصدر: نوفوستي