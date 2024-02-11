الخارجية الروسية تتحدث عن تحضير زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية

قال إيفان جيلوخوفتسيف مدير الإدارة الآسيوية الأولى بالخارجية الروسية إن موسكو وبيونغ يانغ تتفقان عبر القنوات الدبلوماسية على توقيت زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية.

وأضاف الدبلوماسي في حديث لوكالة نوفوستي: "كما تعلمون، قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال القمة التي عقدت في قاعدة فوستوشني الفضائية في سبتمبر 2023، بدعوة الرئيس الروسي لزيارة بيونغ يانغ".

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وأشار جيلوخوفتسيف إلى أنه تم تأكيد هذه الدعوة مجددا، خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سونغ هوي لروسيا.

وأكد الدبلوماسي الروسي، أنه سيتم الاتفاق على مواعيد محددة للزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن زيارة الرئيس بوتين إلى كوريا الشمالية، لن تتم قبل نهاية مارس.

المصدر: نوفوستي