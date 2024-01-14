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وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا في 15-17 يناير

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وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا في 15-17 يناير
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه من المتوقع وصول وفد كوري شمالي برئاسة وزيرة الخارجية تشوي سونغ هي إلى روسيا في الفترة من 15 إلى 17 يناير الجاري.  

وأضافت زاخاروفا: "ننتظر وصول الوفد الكوري الشمالي إلى موسكو. ومن المقرر أن يجري الوفد مباحثات مع وزير الخارجية سيرغي".

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ويشار إلى أن الزيارة ستتم بدعوة من وزير الخارجية الروسي لافروف.

في أكتوبر الماضي، زار سيرغي لافروف بيونغ يانغ، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الشمالية. والتقى لافروف خلال تلك الزيارة، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وفي 15 نوفمبر 2023، عقد في بيونغ يانغ الاجتماع العاشر للجنة الحكومية الروسية – الكورية الشمالية المشتركة الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. وترأس الجانب الروسي في المفاوضات وزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف.

المصدر: وكالات

 

 

 

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