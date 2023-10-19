 
مباشر

لافروف: سأوصي الروس بقضاء عطلتهم في كوريا الشمالية

مال وأعمال

لافروف: سأوصي الروس بقضاء عطلتهم في كوريا الشمالية
Globallookpress
صورة من الأرشيف - عاصمة كوريا الشمالية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w9dp

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه سيوصي السياح في روسيا بالاستجمام وقضاء عطلتهم في كوريا الشمالية.

إقرأ المزيد
لافروف: الزيارة إلى بيونغ يانغ توفر فرصة لبحث تنفيذ الاتفاقيات بين بوتين وكيم جونغ أون
لافروف: الزيارة إلى بيونغ يانغ توفر فرصة لبحث تنفيذ الاتفاقيات بين بوتين وكيم جونغ أون

وردا على استفسار صحفي عما إذا كان سيوصي وزير الخارجية الروسي رعايا بلاده بالسفر إلى كوريا الشمالية لقضاء عطلتهم، أجاب لافروف خلال حديثه مع الصحافة: "سأفعل ذلك".

وأجرى وزير الخارجية الروسي زيارة عمل استمرت يومين (18 و19 أكتوبر الجاري) إلى بيونغ يانغ التقى خلالها مع القيادة في كوريا الشمالية ومع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سونغ.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا