لافروف: سأوصي الروس بقضاء عطلتهم في كوريا الشمالية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه سيوصي السياح في روسيا بالاستجمام وقضاء عطلتهم في كوريا الشمالية.

إقرأ المزيد

وردا على استفسار صحفي عما إذا كان سيوصي وزير الخارجية الروسي رعايا بلاده بالسفر إلى كوريا الشمالية لقضاء عطلتهم، أجاب لافروف خلال حديثه مع الصحافة: "سأفعل ذلك".

وأجرى وزير الخارجية الروسي زيارة عمل استمرت يومين (18 و19 أكتوبر الجاري) إلى بيونغ يانغ التقى خلالها مع القيادة في كوريا الشمالية ومع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سونغ.

المصدر: RT