لافروف يلتقي زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ (صور)

استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الخميس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة بيونغ يانغ.

أفادت بذلك الخارجية الروسية للصحفيين، مضيفة أن الاجتماع استمر أكثر من ساعة بقليل.

ووصل لافروف إلى كوريا الشمالية الأربعاء في زيارة تستغرق يومين، وتأتي بعد شهر على زيارة كيم إلى الشرق الأقصى الروسي ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار "فوستوشني" الفضائي في مقاطعة أمور.

وقال لافروف اليوم الخميس خلال اجتماع مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي إنه "بعد هذه القمة التاريخية.. يمكننا أن نقول بثقة إن العلاقات (بين روسيا وكوريا الشمالية) وصلت إلى مستوى جديد واستراتيجي نوعيا".

وكان لافروف قال الأربعاء، إن زيارته إلى كوريا الشمالية، ستسمح له ببحث الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات صحفية الخميس ندد لافروف بالسياسات العسكرية "الخطيرة" للولايات المتحدة وحليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية حيال كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الأمريكيين "ينقلون بنى تحتية استراتيجية إلى هناك تشمل عناصر نووية"، وقال: "نعارض هذا النهج غير البناء والخطير".

ووصفت كوريا الشمالية زيارة لافروف بأنها "عامل مهم" في عملية تعزيز الصداقة والثقة المتبادلة وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وجرت آخر زيارة للافروف إلى كوريا الشمالية في نهاية مايو 2018، وقبل ذلك زار الوزير بيونغ يانغ في العامين 2009 و2004.

المصدر: وكالات