بيونغ يانغ تصف زيارة لافروف بالعامل المهم

زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بيونغ يانغ، "عامل مهم" في عملية تعزيز الصداقة والثقة المتبادلة وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

نشرت كالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ذلك، وقالت: "زيارة وزير الخارجية الروسي إلى بلادنا، عامل مهم في مواصلة تعزيز الصداقة والتضامن بين البلدين، وتعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة تكثيف العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتطويرها وانتقالها إلى مستوى عال جديد، وفقا للتفكير العالي لزعيمي كوريا الشمالية وروسيا".

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ووفقا للوكالة، تم الترحيب بوزير الخارجية الروسي "بحرارة" في بيونغ يانغ.

وكان في استقبال الوفد الروسي، وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سونغ هوي، والسفير الروسي في بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا.

وأشارت الوكالة إلى أن الدولتين تحتفلان هذا العام، بحلول الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية وتعملان على تعزيز "علاقات الصداقة" بين روسيا وكوريا الشمالية.

يوم أمس الأربعاء، وصل وزير الخارجية الروسي إلى كوريا الشمالية، وتم تنظيم استقبال حاشد له في مطار بيونغ يانغ.

المصدر: نوفوستي