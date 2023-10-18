لافروف يثني على موقف قيادة كوريا الشمالية الداعم للعملية الخاصة في أوكرانيا

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن الامتنان لموقف كوريا الشمالية الداعم لروسيا في العملية العسكرية الخاصة ولاعترافها بالمناطق الجديدة التي ضمتها روسيا مؤخرا.

وقال لافروف خلال مراسم استقباله الرسمية التي جرت في بيونغ يانغ: "نحن نقدر بشدة دعمكم المبدئي والثابت للقرار الروسي بإطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، واعترافكم بضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وإقليمي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا الاتحادية".

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ومعلوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق له أن وقع في أكتوبر 2022 على قوانين دستورية فيدرالية تم بموجبها ضم أراضي جديدة لسيادة روسيا الاتحادية. وبناء عليه ضمت روسيا جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وإقليمي خيرسون وزابوروجيه، وذلك استنادا إلى الاستفتاءات الشعبية التي جرت في هذه المناطق خلال الفترة بين 23 و 27 سبتمبر.

المصدر: ريا نوفوستي