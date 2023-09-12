بوتين يلتقي كيم جونغ أون في مكان لم يكشف عنه

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي قد وصل بزيارة إلى روسيا على متن قطاره الخاص.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي ستشمل مباحثات بين وفدي البلدين، وقد يعقد لقاء شخصي بين بوتين وكيم، ومأدبة الغداء على شرف الضيف الكوري.

وأكد بيسكوف أنه لن يكون هناك أي مؤتمر صحفي في ختام اللقاء.

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ومن المتوقع أن تدور المباحثات حول العلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الشمالية، والقضايا الدولية. وقد يناقش الجانبان "التعاون في المجالات الحساسة"، حسب قول بيسكوف.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الوفد الذي يرافق كيم جونغ أون تضم وزيرة الخارجية تشوي سون هوي، ورئيس قسم الإدارة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وغيرهم من المسؤولين الكبار.

وسيلتقي الزعيمان في الشرق الأقصى الروسي، لكن المكان المحدد الذي سيعقد فيه اللقاء لا يزال مجهولا، حيث يفضل الجانبان عدم الكشف عنه.

وهذه هي أول زيارة خارجية لكيم جونغ أون منذ 4 سنوات، وزيارته الثانية لروسيا، حيث كانت الأولى في أبريل عام 2019.

المصدر: نوفوستي