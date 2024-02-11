الولايات المتحدة.. مصرع مدير مجموعة مالية كبرى في تحطم مروحية (فيديو+صورة)

لقي الرئيس التنفيذي لبنك Access Bank النيجيري، هربرت ويجوي وزوجته وابنه، مصرعهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر على الحدود بين كاليفورنيا ونيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا ذلك، في حين ذكرت شبكة NBC في وقت سابق أن طائرة هليكوبتر من طراز Eurocopter EC 130 تحطمت في كاليفورنيا بالقرب من مدينة نيبتون على مقربة من حدود نيفادا.

وقالت إنه كان على متن الطائرة 6 أشخاص، ولم ينج أحد منهم.

Terribly saddened by the news of the terrible loss of Herbert Wigwe , Group CEO Access Bank @HerbertOWigwe , his wife and son as well as Bimbo Ogunbanjo in a helicopter crash. My deepest sympathies and condolences to the Wigwe family, the Ogunbanjo family, Access Bank Group… — Ngozi Okonjo-Iweala (@NOIweala) February 10, 2024

هذا وتعمل المجموعة المالية النيجيرية في 14 دولة على الأقل في القارة وتخطط أيضا لدخول أسواق عدد من الدول الإفريقية الأخرى.

CEO of Access Bank, Herbert Wigwe and 4 others.



The chopper crashed onto Interstate 75 near Naples around 3:15 p.m. ET.



It collided with a vehicle, according to the Florida Highway Patrol.



May their souls rest in peace



pic.twitter.com/gLvTDAlXcP — Dr Penking™🇳🇬🇦🇺 (@drpenking) February 10, 2024

وكتبت إيويالا في حسابها على موقع "إكس": "أشعر بحزن شديد عندما علمت بالوفاة المروعة لهربرت ويجوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة Access Bank وزوجته وابنه وبيمبو أوجونبانجو في حادث تحطم طائرة هليكوبتر".

المصدر: RT