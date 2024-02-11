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الولايات المتحدة.. مصرع مدير مجموعة مالية كبرى في تحطم مروحية (فيديو+صورة)

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الولايات المتحدة.. مصرع مدير مجموعة مالية كبرى في تحطم مروحية (فيديو+صورة)
Globallookpress
طائرة هليكوبتر من طراز Eurocopter EC
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لقي الرئيس التنفيذي لبنك Access Bank النيجيري، هربرت ويجوي وزوجته وابنه، مصرعهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر على الحدود بين كاليفورنيا ونيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا ذلك، في حين ذكرت شبكة NBC في وقت سابق أن طائرة هليكوبتر من طراز Eurocopter EC 130 تحطمت في كاليفورنيا بالقرب من مدينة نيبتون على مقربة من حدود نيفادا.

وقالت إنه كان على متن الطائرة 6 أشخاص، ولم ينج أحد منهم.

هذا وتعمل المجموعة المالية النيجيرية في 14 دولة على الأقل في القارة وتخطط أيضا لدخول أسواق عدد من الدول الإفريقية الأخرى.

وكتبت إيويالا في حسابها على موقع "إكس": "أشعر بحزن شديد عندما علمت بالوفاة المروعة لهربرت ويجوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة Access Bank وزوجته وابنه وبيمبو أوجونبانجو في حادث تحطم طائرة هليكوبتر".

المصدر: RT

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