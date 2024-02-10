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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا تابعة لـ"حزب الله" بينها مراكز قيادة وبنى تحتية (فيديوهات)

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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا تابعة لـ
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نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من عمليات قصفه للأراضي اللبنانية، قال في بيان له إنه هاجم أهدافا تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق من اليوم، تم تحديد ثلاثة صواريخ كانت تعبر من لبنان باتجاه شلومي وسقطت في منطقة مفتوحة.. قصفت مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي مصادر النيران ومناطق أخرى في جنوب لبنان".

وأضاف البيان أن طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت عددا من أهداف حزب الله، بما في ذلك ثلاثة مراكز قيادة عسكرية في منطقة عيتا الشعب والناقورة، وبنيتين تحتيتين في منطقة الخيام ومروحين"، لافتا إلى أنه وقت سابق من اليوم، ضرب الجيش الإسرائيلي بنية تحتية إضافية في منطقة البستان.


وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائراته قصفت مجمعا عسكريا لحزب الله في منطقة بنت جبيل ونقطة مراقبة لحزب الله في منطقة مركبا.

وأضاف الجيش أن طائرات مقاتلة تابعة له، قصفت أمس (الجمعة)، مركز قيادة عسكري وموقعا عسكريا في لبنان تستخدمه وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله".

واليوم، أعلن "حزب الله" عن تنفيذه العملية "رقم 1000" ضد إسرائيل، عن طريق نشره "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة "كِيلع" التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل".

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وأفادت مراسلتنا اليوم، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة جدرا شمال مدينة صيدا، في عمق جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT

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