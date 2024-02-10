الدفاع الهولندية تدعو إلى إرسال الأسلحة إلى كييف بلا قيود

اعتبرت القائمة بأعمال وزير الدفاع الهولندي كايسا أولونغرين أنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود على الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية للقوات الأوكرانية.

وقالت أولونغرين في تصريح لبرنامج Met het Oog op Morgen الإذاعي: "عندما يتعلق الأمر بالأسلحة، التقليدية، في رأيي، لا ينبغي أن تكون هناك حدود".

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كما شددت على ضرورة مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا.

وذكرت أولونغرين الأسبوع الماضي أن هولندا "تجهز 6 طائرات إضافية من طراز إف-16 لتسليمها إلى أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه "وفقا لذلك سيتم تسليم ما مجمله 24 مقاتلة كما وعدنا سابقا".

وفي وقت سابق، صرح مسؤولون هولنديون بأنهم على استعداد لإرسال ما يصل إلى 24 مقاتلة إلى أوكرانيا، وسيتم استخدام الـ18 المتبقية لتدريب الطيارين.

وتشارك هولندا والدنمارك والعديد من الدول الغربية الأخرى حاليا بنشاط في تدريب الطيارين الأوكرانيين وتخطط لنقل عدد معين من مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.

المصدر: RT