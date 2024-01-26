استطلاع رأي: أكثر من نصف الهولنديين يخشون نشوب صراع بين الناتو وروسيا

ذكرت قناة "RTL" التلفزيونية أن أكثر من نصف الهولنديين الذين شملهم استطلاع رأي يشعرون بقلق بالغ من احتمال نشوب صراع بين "الناتو" وروسيا.

وذكرت قناة RTL التلفزيونية بناء على استطلاع شمل 20 ألف شخص، أن "حوالي 62% من السكان الهولنديين الذين شملهم الاستطلاع أعربوا عن قلقهم من احتمال قيام روسيا بمهاجمة البلاد".

وأشارت القناة أنه "تم اتخاذ قرار إجراء الدراسة على خلفية التحذيرات المستمرة من عدم الاستهانة بروسيا واحتمال تصعيد الصراع في أوكرانيا. لذا، أوصى رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، روب باور، في الأسبوع الماضي، بأن يكون الناس مستعدين ويخزنون معدات الطوارئ".

ووفقا للاستطلاع، فإن "62% من الهولنديين يشعرون بالقلق من صراع محتمل أو مهاجمة هولندا، لكن أكثر من النصف 56% من المشاركين يعتقدون أن مجموعة أدوات الطوارئ لا حاجة إليها في الوقت الحالي، فيما يفكر حوالي 27% في شرائها، و15% يمتلكونها بالفعل".

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ويظهر الاستطلاع أيضا أن "أكثر من نصف الهولنديين يعتقدون أن الحكومة الهولندية يجب أن تكون أكثر استباقية في الاستعداد للصراع المزعوم، وزيادة الإنفاق الدفاعي وإجراء حملات إعلامية عامة حول ما يجب فعله في حالة حدوث ذلك".

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تريد صداما عسكريا مباشرا مع حلف "الناتو"، ولكن إذا أراد أحد ذلك فهي مستعدة.

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المصدر: تاس + وسائل اعلام هولندية