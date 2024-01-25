النرويج تدعو للاستعداد لنشوب صراع محتمل مع روسيا في غضون 3 سنوات

أكد وزير دفاع النرويج إيريك كريستوفرسن أنه يتعين على بلاده زيادة "الإنفاق الدفاعي" متذرعا بذلك بسبب التهديد بنشوب حرب محتملة مع روسيا في غضون عام إلى 3 أعوام.

ونقلت صحيفة "تلغراف" عن كريستوفرسن قوله: "ستظل نافذة فرصة نشوب الحرب مفتوحة لمدة عام أو عامين، وربما ثلاثة، ولذلك يتعين علينا الاستثمار بشكل أكبر في قطاعنا الدفاعي".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إعداد دفاع وطني قوي كي نكون قادرين على مواجهة عالم غامض ولا يمكن التنبؤ به".

وفي السياق ذاته، لفت الوزير النرويجي إلى أن موسكو تعمل على زيادة مخزوناتها من الأسلحة بوتيرة متسارعة وأكبر مما توقعه الحلفاء في الناتو.

يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أيضا إلى الاستعداد لنشوب صراع محتمل في أوروبا.

وردا على ذلك، قال نائب مجلس الدوما عن شبه جزيرة القرم، ميخائيل شيريميت، إن السلطات الألمانية، بسياساتها العدوانية، إنما هي تدعو الدول الأوروبية إلى الحرب.

ووفقا له، فإن علاقات حسن الجوار الودية مع روسيا هي وحدها التي يمكن أن تكون مفتاحا للسلام والازدهار في المنطقة.

من جهتها، أكدت موسكو على الدوام أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، ولكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

وأنها في الوقت نفسه، ستظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة أوروبا.

وبحسب ما أشار له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن روسيا لا تريد صداما عسكريا مباشرا مع حلف الناتو، ولكن إذا أراد أحد ذلك فهي مستعدة.

المصدر: نوفوستي