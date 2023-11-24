الدفاع النرويجية: سنطور صواريخ بحرية من جيل جديد لمواجهة "تهديدات الغد"

أعلن وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام أن شركة الدفاع النرويجية Kongsberg Defense & Aerospace ستطور حتى عام 2035 صواريخ بحرية من الجيل الجديد لمواجهة "تهديدات الغد".

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وقال في بيان نشر على موقع الحكومة النرويجية: "يجب أن نبدأ العمل اليوم على تطوير أسلحة تحمينا من تهديدات الغد. والصاروخ الجديد سيعزز القدرات الدفاعية للنرويج وقدرتها على ضرب أهداف بعيدة المدى، ومن المقرر أن يكون الصاروخ جاهزا بحلول عام 2035".

وأشار إلى أنه بمجرد دخول الصواريخ الخدمة سوف تسمى Super Sonic Strike Missile (3SM) Tyrfing، دون توضيح خصائص هذه الصواريخ.

وكانت السلطات النرويجية قد أعلنت مؤخرا عن خطط لزيادة ميزانيتها للدفاع عام 2024 بنحو 20%.

المصدر: نوفوستي