بدأت شركة Nammo النرويجية، في تطوير قذيفة مدفعية، قادرة على إصابة الأهداف على مسافة تزيد عن 140 كيلومترا.

أفادت بذلك صحيفة The Wall Street Journal نقلا عن الشركة المصنعة للقذيفة.

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وقالت الصحيفة، إن شركة Nammo تُجري بالتعاون مع شركة "بوينغ" الأمريكية اختبار القذيفة المذكورة. وقال الناطق باسم شركة "بوينغ" إن اختبارات القذيفة في ولاية أريزونا الأمريكية سجلت رقما قياسيا عالميا. بينما لم يذكر أية معلومات إضافية بهذا الشأن، واكتفى بالقول إن القذائف الجديدة مزودة بمحركات نفاثة ذات مرور للهواء المباشر المستقيم، ما سمح بزيادة احتياطي الوقود ومدى إطلاق القذيفة، إذ إنه لا يتم استخدام مؤكسد في هذه الحال.

مع ذلك فإن مدير برنامج تطوير القذيفة في شركة Nammo أيفيند ليان قال إن محرك القذيفة خضع لاختبارات مختلفة 450 مرة، وأضاف أن المهمة الرئيسية للتطوير هي ضمان قدرة مكونات القذيفة على العمل عند الضغط عليها الذي يظهر لحظة إطلاقها. وأشار المصمم إلى أن القذيفة ستكون جاهزة بعد 3 أعوام على أقل تقدير.

هذا وأعلنت شركة "روستيخ" الروسية أن القوات الروسية بدأت في استخدام قذيفة "كراسنوبول" الموجّهة الفائقة الدقة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتتميز القذيفة بدقة فائقة جدا وقدرة على تنفيذ كل المهام الموكلة إليها في ظروف القتال.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا