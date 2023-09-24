إسرائيل تكشف عن دبابة "ميركافا" للجيل الخامس

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية رسميا عن دبابتها الجديدة Merkava V Barak للجيل الخامس، وقد تسلم سلاح المدرعات الإسرائيلي أول دفعة منها.

ويشبه النموذج الجديد في كثير من مواصفاته سابقه Merkava IV. وقالت مجلة "فويني أوبوزريني" الروسية إن هناك كرسيا لسائق الدبابة في الجانب الأيسر لجسمها والبرج في قسمها الخلفي والمحرك في مقدمتها وطاقم الدبابة 4 أفراد.

وتم تزويد الدبابة الجديدة بالمدفع الأملس الماسورة عيار 120 ملم وبمقدوره إطلاق النار إلى مسافة 4 كيلومترات بقذائف تتميز بقدرة فائقة على اختراق الدروع. كما تم تزويدها برشاش عيار 7.62 ملم، وهناك رشاش آخر تم وضعه في الجانب الأيمن للبرج. وللدبابة الجديدة مدفع هاون عيار 60 ملم. وتم تجهيز الدبابة بمنظومة حماية قادرة على اكتشاف صواريخ مضادة للدبابات وجعلها تنفجر بعيدا عن الدبابة.

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وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مجهولين سرقوا مؤخرا دبابة Merkava Mk 2 الإسرائيلية من مركز تدريب الجيش الإسرائيلي الواقع بالقرب من قرية إلياكيم في المنطقة العسكرية الشمالية.

وبدأت الشرطة عملية البحث عنها، وسرعان ما عثرت عليها في أحد مكبات الخردة المعدنية في منطقة نيشر. ويجري حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

واستنادا إلى الفيديو الذي ظهر على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الدبابة ليست في حالة استعداد للقتال، ويبدو أنها استخدمت في ساحة التدريب لأغراض التدريب، مع ذلك فإنها تحتوي على مدفع M68 عيار 105 ملم لم يتم تفكيكه.

وقد تم سحب Merkava Mk 2 من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، مع العلم أن إنتاجها التسلسلي بدأ منذ أربعين عاما في سبتمبر عام 1983.

المصدر: روسيسكايا غازيتا