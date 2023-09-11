روسيا تستأنف إنتاج دبابات "تي – 80" سوفيتية الصنع

تستعد شركة "أورال فاغون زافود" الروسية المصنعة للمدرعات لاستئناف إنتاج دبابة "تي – 80" المطورة سوفيتية الصنع.

وقال رئيس الشركة ألكسندر بوتابوف في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية: "طرحنا مثل هذه المهمة أمامنا، ونتعاون في ذلك مع وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والتجارة الروسيتين"، وأشار إلى أن هذا القرار اتخذ بعد أن أظهرت دبابة "تي – 80 بي في أم" إمكاناتها بشكل ممتاز في العملية العسكرية الخاصة.

يذكر أن "تي – 80" أصبحت أول دبابة في العالم تم تزويدها بأجهزة الحماية الدينامية الداخلية. ودخلت الدبابة الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1976، وكانت الدبابة الوحيدة في الاتحاد السوفيتي التي تمتلك محرك التوربين الغازي الذي يولد قوة 1250 حصانا. وكان يجري إنتاجها في أثناء عامين في مصنعي مدينتي أومسك في غرب سيبيريا وخاركوف في أوكرانيا حيث أنتجت نحو 10000 دبابة. وقام مصنع "أورال فاغون زافود" الروسي في منطقة أورال بتطويرها.

تسلح دبابة "تي – 80 بي في إم" بمدفع 2А46М-4 الأملس ورشاش عيار 7.62 ملم. ويصل مدى رماية المدفع 3000 بقذيفة كلاسيكية و5000 متر بصواريخ مضادة للدبابات. ويبلغ المدى الأقصى للمدفع 9400 متر.

ويزود المدفع بالقذائف الخارقة التي تخترق 300 ملم من الدروع تحت زاوية 60 درجة وكذلك القذائف الجوفاء التي تخترق الدروع 350 ملم. ويتسع مخزون المدفع لـ39 قذيفة .

وتسير الدبابة بسرعة 80/كلم/ساعة.

وتمتلك الدبابة أجهزة الحماية النشيطة "أرينا – إم" من الصواريخ المضادة للدبابات وكذلك الحماية الدينامية "ريليكت" التي تزود بها دبابات "تي -90 " (بروريف).

ومع بداية العملية العسكرية الخاصة امتلك الجيش الروسي 150 دبابة من طراز " "تي – 80 بي في إم". ثم بدأت وزارة الدفاع بتطوير بضعة آلاف من الدبات "أي – 80" سوفيتية الصنع إلى نسخة "تو - 80 بي في إم".

المصدر: روسيسكايا غازيتا