ناريشكين: الاستخبارات الأمريكية لم تقترح إجراء تحقيق مشترك في حادث إسقاط طائرة "إيل-76"

قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين إن واشنطن لم تقترح على موسكو إجراء تحقيق مشترك في تحطم طائرة إيل-76" وعلى متنها أسرى أوكرانيون الشهر الماضي.

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وردا على سؤال صحفي من قناة "Mash" على "تلغرام" بهذا الشأن قال ناريشكين: "لا، لم نتلق أي اقتراحات".

وأكد في الوقت ذاته إلى أن استخبارات البلدين تحافظ على الاتصالات بينها.

وأسقطت القوات الأوكرانية في 24 يناير الماضي طائرة نقل عسكرية روسية "إيل-76" فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا. وكان على متن الطائرة 65 أسيرا أوكرانيا لتبادلهم، و6 من أفراد طاقم الطائرة، و3 مرافقين من القوات الروسية.

وأثبت التحقيق أن الطائرة تم إسقاطتها بصاروخي MIM-104A تم إطلاقهما من منظومة "باتريوت" الأمريكية من مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا.

المصدر: تاس