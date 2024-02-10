بيسكوف: لم نلاحظ رغبة أمريكية في التفاوض مع روسيا

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن واشنطن تعرف جيدا كل مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها من جانبها لا تظهر أي رغبة وإرادة سياسية للتفاوض.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كان بإمكان مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون المساعدة في إخبار واشنطن بموقف موسكو أجاب بيسكوف: "تعرف السلطات الأمريكية مواقفنا بشكل جيد".

وأضاف: "إنها تعرف جيدا موقفه (من مختلف المسائل) وما الذي يفكر فيه. هذه ليست مسألة عدم معرفة بل مسألة رغبة، وخاصة رغبة في اتخاذ أي خطوات لدخول مسار التفاوض. لا نلاحظ هذه الرغبة والإرادة السياسية (لدى الولايات المتحدة)".

وتم نشر مقابلة بوتين مع كارلسون في 9 فبراير 2024.

وكان معظم المقابلة التي استمرت أكثر من ساعتين مكرسا للنزاع في أوكرانيا والعلاقات بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وحلف الناتو والغرب عموما من جهة أخرى.

المصدر: تاس