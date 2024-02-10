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الخارجية الروسية: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يسمعان الدعوات الروسية بشأن أوكرانيا

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الخارجية الروسية: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يسمعان الدعوات الروسية بشأن أوكرانيا
Sputnik
منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أرشيف
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يصغيان للدعوات الروسية بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا، مما يدفع شعوبهما إلى الهاوية.

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وقال غالوزين في حديث لوكالة "تاس": "تدعو روسيا الغرب دائما إلى العودة إلى رشده والتوقف عن تزويد نظام كييف بالأسلحة. نشير إلى أنه لا يساعد في تسوية الأزمة. لكن السلطات في أوروبا والولايات المتحدة لسوء الحظ لا تصغي إلى كلماتنا".

وأضاف: "تستهدف سياستهم شيئا واحدا وهو تحقيق "هزيمة استراتيجية" لروسيا. ومن أجل ذلك يستعد الغرب للتضحية بمصالح دوله وشعوبه بعمى من خلال دفعها إلى حافة الهاوية".

المصدر: تاس

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