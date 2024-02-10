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سيارتو: هنغاريا تتعرض لـ "هجوم شديد" بسبب أوكرانيا

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سيارتو: هنغاريا تتعرض لـ
AP
وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو
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أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده تتعرض لهجوم شديد من جانب بلدان حلف الناتو بسبب دعوتها لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا بأسرع ما يمكن.

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وذكر سيارتو في حديث لوكالة "نوفوستي" أن هنغاريا كانت متأكدة دائما من أن الأسلوب الوحيد لإنقاذ حياة الناس هو إنهاء النزاع في أوكرانيا بأسرع ما يمكن.

وأوضح: "الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات سلام. هذا هو موقفنا".

وأضاف: "يجب الفهم أننا نتعرض لهجوم شديد على موقفنا هذا في حلف الناتو"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك لن يمنع بودابست من قول "ما تفكر فيه".

وتابع سيارتو أنه يرى "أن معظم البلدان تريد" أن ينتهي هذا النزاع.

المصدر: نوفوستي

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