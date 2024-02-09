تحطم طائرة رجال أعمال على الطريق السريع في ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

أفادت قناة NBC بأن طائرة رجال أعمال من طراز Bombardier Challenger 600 ذات محركين تحطمت قرب مدينة نابولي في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد ظهر الجمعة.

وذكرت القناة أن الطائرة التي أقلعت من ولاية أوهايو تحطمت مباشرة على الطريق السريع.

وأضافت أنه وبحسب المعطيات الأولية فإن سبب الحادث هو عطل في المحرك. وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها القناة التلفزيونية أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد فوق موقع التحطم. وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

ولا يزال مصير الركاب وطاقم الطائرة مجهولا. ويتسع هذا النوع من الطائرات بشكل عام إلى 10-12 شخصا.

المصدر: نوفوستي