قال الممثل التجاري السابق لتركيا في موسكو، أيدين سيزر، إن هناك فرصة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فقط إذا كان هناك ضوء أخضر من الغرب وضغط على الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وأوضح الخبير السياسي والاقتصادي أيدين سيزر: "هناك فرصة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فقط إذا كان هناك ضوء أخضر من الدول الغربية وضغط على فلاديمير زيلينسكي، كما أن تغيير الرئيس الأوكراني ممكن أيضا إذا لزم الأمر".

وقال سيزر: "يمكن استعادة العلاقات بين الشعبين الشقيقين، هذا أمر مؤكد، لكن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت، وليس هناك شك في أن الغرب، وفي المقام الأول واشنطن، سيستمر في تحريض أوكرانيا".

وأضاف: "تذكرنا الدول الغربية بانتظام بالصورة التي خلقتها عن روسيا معتبرة أنها تهديد للغرب، بينما الحقيقة أن الغرب يستخدم أوكرانيا والأوكرانيين من أجل مصالحه".

وأكد الخبير: "بادئ ذي بدء، هناك حاجة إلى مبادرة للسلام من الغرب، إذا لزم الأمر، سيتم الضغط على زيلينسكي، وسيتم وضعه في موقف صعب، وأعتقد أنه إذا لم ينجح هذا، فمن بين الخيارات سيكون تغيير زيلينسكي ممكنا لضمان المفاوضات مع روسيا، كما أن المفاوضات في إسطنبول يمكن أن تستأنف من النقطة التي توقفت عندها في ربيع 2022، إذا أعطى الغرب الضوء الأخضر للمفاوضات مع موسكو".

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ولفت الخبير إلى أنه "في كل يوم يصبح الوضع بالنسبة لأوكرانيا والغرب أكثر تعقيدا، وينتقد الرأي العام في الغرب بشكل متزايد دعم كييف ويظهر عدم الرضا"، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بالمقابلة التي أجراها كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن روسيا وأوكرانيا ستتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا، وستتم استعادة العلاقات بين الشعوب، على الرغم من أن هذا سيستغرق الكثير من الوقت.

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المصدر: نوفوستي