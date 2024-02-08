الخارجية الأمريكية: عقوبات اليوم تؤكد أن انتهاك سقف سعر النفط سيواجه بإجراءات قاسية

اتخذت الولايات المتحدة اليوم إجراءات إضافية لفرض سياسات تحديد سقف سعر النفط الروسي من خلال فرض عقوبات على 4 شركات في الإمارات وليبيريا وسفينة واحدة .

وقالت الخارجية الأمريكية أن "إجراء اليوم يوضح أن انتهاك الحد الأقصى للسعر سيؤدي إلى عواقب. وإلى جانب شركائنا في تحالف تحديد سقف الأسعار، نحن ثابتون في التزامنا بمنع التهرب الذي يساعد روسيا في تمويل حربها غير القانونية ضد أوكرانيا".

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وأضافت: "كما أصدرت وزارة الخزانة اليوم قرارين يتعلقان بالقيود المفروضة على استيراد فئات معينة من الماس المستخرج في روسيا والمجوهرات الماسية المصدرة من روسيا. تهدف هذه المحظورات إلى تنفيذ التزامات مجموعة السبع في ديسمبر 2023 بفرض قيود تدريجية على استيراد الماس المستخرج في روسيا".

وتابعت: "يشمل إجراء اليوم تاجر نفط ومالك سفينة قاما بنقل النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى مع الاستفادة من خدمات التحالف المغطاة، بالإضافة إلى مدير الأسطول، Oil Tankers FZCO، الذي يدير خمس سفن تم فرض عقوبات عليها سابقا لانتهاكها الحد الأقصى للسعر، وشركة شحن مرتبطة بتاجر النفط من خلال إدارة مشتركة".

وتحظر سياسة الحد الأقصى للسعر خدمات تحالف تحديد سقف السعر المتعلقة بالنقل البحري للنفط من منشأ روسي ما لم يتم شراء هذا النفط وبيعه بالحدود القصوى للسعر المحدد من قِبل التحالف أو أقل منها.

المصدر: RT