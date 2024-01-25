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الخارجية الأمريكية تعتزم تشديد العقوبات ضد روسيا

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الخارجية الأمريكية تعتزم تشديد العقوبات ضد روسيا
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية
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أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين أن واشنطن تعتزم تشديد العقوبات ضد روسيا وتسعى إلى حرمان موسكو من الوصول إلى مكونات إنتاج الأسلحة الرئيسية

وقال أوبراين: "نحن الآن بحاجة إلى تشديد عقوباتنا، وسوف نرفع تكاليف الصادرات الروسية، ونستمر في الحد من وصول روسيا إلى المكونات الرئيسية لإنتاج الأسلحة".

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وقال أوبراين: "القيادة الاقتصادية الروسية موهوبة للغاية، لقد ساعدت في التستر على تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن".

وأشار إلى أن الواردات الروسية ظلت عند نفس المستوى تقريبا الذي كانت عليه قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا "وهو ليس نفس مستوى الواردات الذي يفترضه اقتصاد الحرب".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تعزز حضورها في كافة المجالات وترسخ مكانتها في كل الاتجاهات، وأضاف: "على الرغم من كل القيود وكل الصعوبات التي نواجهها، أصبح الاقتصاد الروسي الأول في أوروبا من حيث تعادل القوة الشرائية. نحن نشغل المركز الأول في أوروبا وأصبحنا الاقتصاد الخامس في العالم. الحديث عن الصين، والولايات المتحدة والهند، واليابان وروسيا".

المصدر: تاس

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