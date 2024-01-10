سويسرا تدرس تشديد العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي ومراقبة تنفيذها

أعلن المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة) أنه يدرس إمكانية تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، فضلا عن مراقبة مدى الالتزام بها.

أعلن المجلس الأتحادي في تقريره السنوي لعام 2023، الذي نشر على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة: أن العقوبات المفروضة على روسيا تتطلب بذل جهود إضافية لتطبيقها ومراقبة الامتثال لها.

ويدرس المجلس الاتحادي إمكانية تشديد الأحكام الجنائية بحق المخالفين لقانون العقوبات.

إقرأ المزيد

وتؤيد سويسرا، وهي ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي ولا في الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات ضد روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي.

من جهتها صادقت الحكومة الروسية في عام 2022 على قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة، وقد تم تضمين هذه القائمة الاتحاد السويسري.

المصدر: تاس