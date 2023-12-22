 
مباشر

سويسرا تسير على خطى الاتحاد الأوروبي وتفرض عقوبات جديدة على روسيا

أخبار العالم

سويسرا تسير على خطى الاتحاد الأوروبي وتفرض عقوبات جديدة على روسيا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wngr

لحقت سويسرا بالاتحاد الأوروبي، وفرضت قيودا كجزء من حزمة العقوبات 12 ضد 61 فردا و86 شركة ومؤسسة، ولكن دون تطبيق التدبير الأخرى التي تشملها الحزمة 12 من العقوبات.

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الرسمي للمجلس الاتحادي السويسري (الحكومة): "قرر الاتحاد الأوروبي في 18 ديسمبر 2023، فرض قيود جديدة ضد روسيا كجزء من الحزمة 12 من العقوبات. وفي 21 ديسمبر قررت وزارة الاقتصاد السويسرية في إطار اختصاصها، توسيع نظام العقوبات السويسري ليشمل 61 أفرادًا و86 شركة ومنظمة أخرى.

إقرأ المزيد
السفير الروسي: العلاقات بين سويسرا وروسيا لم تتحسن ولا تزال تتبع خطى الاتحاد الأوروبي
السفير الروسي: العلاقات بين سويسرا وروسيا لم تتحسن ولا تزال تتبع خطى الاتحاد الأوروبي

ويضيف البيان "إن الأفراد المشمولين بالعقوبات الجديدة هم، في المقام الأول، عسكريون في القوات المسلحة البيلاروسية، ومدراء مؤسسات للتصنيع العسكري، وأعضاء في لجنة الانتخابات المركزية الروسية. أما الشركات والمنظمات المشمولة، فهي في المقام الأول شركات للتصنيع العسكري روسية".

ويؤكد المجلس الاتحادي أن برن ستقرر قريبا الانضمام إلى تدابير تقييدية أخرى من الحزمة 12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وخاصة في ما يتعلق باستيراد الألماس. 

المصدر: ريا نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية