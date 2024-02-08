البنتاغون: دعمنا لأوكرانيا ثابت بالرغم من إقالة زالوجني

أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا، على الرغم من إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

وأكد رايدر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لم يتواصل بعد مع ألكسندر سيرسكي، الذي تم تعيينه في منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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وقال رايدر في مؤتمر صحفي دوري: "الوزير أوستن لم يتحدث بعد مع هذا الشخص (سيرسكي)"، مشددا على أن الولايات المتحدة تعتبر شؤون الموظفين مسألة داخلية تخص السلطات الأوكرانية.

وأضاف رايدر: "أمر واحد أستطيع أن أقوله لكم هو أنه لن يتغير شيء وأن دعمنا لأوكرانيا ثابت".

وكان وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، إعفاء زالوجني من منصبه.

وأصدر زيلينسكي قرارا بتعيين الفريق أول ألكسندر سيرسكي قائدا جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية خلفا لزالوجني، ووصف زيلينسكي سيرسكي بأنه "الجنرال الأكثر تمرسا في أوكرانيا".

المصدر: تاس+RT