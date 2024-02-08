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"ماذا نفعل هل نتقهقر؟!".. بايدن يشكو من وضع كييف في النزاع

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Sputnik
الجيش الروسي في العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أوكرانيا تمر حاليا في مرحلة حرجة من النزاع وسط تدني مستوى المساعدات المقدمة إليها، متسائلا عما يمكن فعله الآن، وقال مشتكيا: "ماذا نفعل؟ هل نتقهقر؟".

وأعرب بايدن خلال حفل لجمع التبرعات أقيم في نيويورك، عن قلقه مما وصفه بـ "تخلي حلفاء أوكرانيا عن كييف"، مشددا على أن أوكرانيا "تمر بمرحلة حرجة في النزاع".

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يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي قدم يوم الاثنين الماضي مشروع قانون يجمع بين تخصيص الأموال لضمان وتعزيز أمن الحدود الأمريكية، وأيضا مساعدة كل من أوكرانيا وإسرائيل.

وفي الإجمال، يقترح مشروع القانون تخصيص 118.28 مليار دولار، منها 60.06 دولار لدعم كييف. وفي الوقت نفسه، من المخطط إنفاق مبلغ أقل بـ3 مرات على قضية أمن الحدود بحوالي 20.2 مليار دولار.

كما أعرب الرئيس بايدن عن دعمه لمشروع القانون ودعا الكونغرس الأمريكي إلى إقراره في أسرع وقت ممكن. في الأثناء، أثار مشروع القانون المقترح انتقادات شديدة من السياسيين الجمهوريين.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن مشروع القانون المقترح، الذي يجمع بين مساعدة كييف وإسرائيل وحماية حدود الولايات المتحدة، "أسوأ من المتوقع"، وأن هذه المبادرة "محكوم عليها بالفشل".

المصدر: نوفوستي

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