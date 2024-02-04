أوكرانيا تعترف بأن وضع قواتها على الجبهة حرج بسبب نقص الذخيرة

اعترف نائب رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني إيغور تشيرنيف، بأن وضع القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة أصبح حرجا بسبب نقص الذخيرة.

ووفقا لتشيرنيف، فإن هذا هو بالضبط ما تحاول كييف بكل الطرق الممكنة لفت انتباه الولايات المتحدة إليه.

وقال "نحن (قلنا) إننا لن نستسلم ونبحث عن طرق بديلة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وخاصة من خلال تعزيز دعمنا من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي بدوره يتفهم المشاكل داخل الولايات المتحدة".

وأوضح أن كييف تقوم من جانبها بكل ما تستطيع، وتحاول أن تنقل عبر وسائل الإعلام الأمريكية أن الوضع أصبح بالفعل حرجا في ساحة المعركة بسبب نقص القذائف.

وكانت قد أرسلت الإدارة الأمريكية قبل حوالي 4 أشهر طلبا إلى الكونغرس للحصول على اعتمادات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وترغب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.

هذا ولا يزال مصير الطلب ومشاريع القوانين البديلة غير واضح حتى الآن.

المصدر: تاس